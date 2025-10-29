Раскрыта причина недовольства ЕС притоком украинцев

В Европейском союзе (ЕС) ряд политиков недовольны притоком украинцев мужского пола из-за их отказа защищать собственную страну.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили свое время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну», — заявил член бундестага Юрген Хардт.

Подобную позицию высказала польская правая партия «Конфедерация», которая в своем заявлении обвинила украинцев в «обременении польских налогоплательщиков расходами на свое дезертирство». По данным издания, европейские политики также обеспокоены тем, что приток украинцев приведет к популярности правых партий и сокращению поддержки Украины в ЕС.

12 сентября сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев.