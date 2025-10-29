EC резко стало не до смеха: в Китае восхитились шуткой Путина про санкции

Очередной пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом, неожиданно стал поводом для насмешек не только в России, но и в Китае. Реакция президента РФ Владимира Путина на новые ограничения вызвала бурное обсуждение.

Как пишет китайское издание Sohu, среди санкций оказались позиции, которые трудно воспринимать всерьез, например, унитазы и биде.

«Президент сказал, что если Европа продолжит такую же политику в отношении России, то унитазы ей понадобятся», – напомнили ответ Путина журналисты из КНР.

Шутка российского лидера быстро разлетелась по соцсетям, вызвав живой отклик у пользователей, в РФ и Китае оценили юмор. В Европе реакция оказалась куда менее радужной. За иронией Путина, по мнению обозревателей, скрывается неприятная для Брюсселя правда – санкции все чаще бьют по самим инициаторам.

Так, запрет на поставки сантехнических изделий ударит, прежде всего, по европейским производителям. До начала санкционной кампании около 20 % всей сантехники, производимой в ЕС, экспортировалось в Россию, а теперь этот прибыльный рынок может перейти к азиатским конкурентам, указывают китайские аналитики.

Они уверены, что компании из провинций Чжэцзян и Гуандун уже готовятся занять освободившуюся нишу. Для китайского бизнеса это огромная возможность укрепить позиции на российском рынке, тогда как европейским брендам, по сути, придется отказаться от значительной доли прибыли.

Дефицита унитазов не будет: эксперты объяснили, как новые санкции ЕС повлияют на рынок

По мнению обозревателей из Поднебесной, ситуация наглядно показала, как политика Брюсселя превращается в экономический бумеранг. При этом подобные решения демонстрируют: у Европы постепенно заканчиваются реальные рычаги давления на Москву. Теперь в черные списки попадают даже бытовые товары, никак не связанные с военной или стратегической сферой, передает АБН24.