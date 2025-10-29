Пока вы спали: Трамп о переизбрании не третий срок и резкое заявление Карлсона о Крыме

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Такер Карлсон сделал резкое заявление о Крыме

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что западные политики демонстрируют неадекватность, утверждая, что сегодня Крым находится в составе Украины. Он назвал такую позицию ребячеством, пишет РИА Новости со ссылкой на RTVI US.

"Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно", — сказал Карлсон в интервью.

Журналист также отметил, что часто звучащие на Западе, но ничем не подкрепленные заявления о скором обрушении российской экономики делаются лишь для того, чтобы Европа и США продолжали поддерживать Киев.

Ермак препятствует дипломатическому урегулированию на Украине, пишут СМИ

Издание American Conservative обвинило главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в препятствии дипломатическому урегулированию украинского конфликта. По мнению автора статьи, махинации Ермака снизили вероятность такого исхода, сообщает РИА Новости.

Издание отмечает, что глава офиса Зеленского использует "огромное влияние" в правительстве для контроля потока информации между киевскими властями и странами ЕС о ходе украинского конфликта, а также для продвижения жесткой переговорной позиции. Отмечается, что многие аналитики считают его действия контрпродуктивными.

"Несмотря на все успехи Ермака в обеспечении поддержки Запада, его махинации, видимо, снизили вероятность любого будущего дипломатического урегулирования с Россией. А без мирного урегулирования Украина вряд ли сохранится как суверенное и демократическое, пусть и усеченное, государство", - говорится в статье.

American Conservative пишет, что сильное влияние Ермака на Зеленского вызывает более широкие опасения, выходящие за рамки украинского конфликта.

Трамп планирует войну в Венесуэле, заявила конгрессвуман

Президент США Дональд Трамп планирует войну в Венесуэле. Его целью является свержение правительства Николаса Мадуро, заявила американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб, пишет РИА Новости.

"Никто не должен обладать такой властью, которая сейчас есть у президента, планирующего войну с целью смены режима в Венесуэле", - сказала Тлаиб.

Конгрессвуман считает, что у Трампа также не должно быть полномочий, чтобы "просто убивать людей" в Карибском бассейне.

Шеф Пентагона обвинил Китай в наращивании мощи

Шеф Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции с министром обороны Японии заявил, что ситуация с безопасностью в азиатском регионе остается серьезной. При этом он бездоказательно обвинил Китай в "агрессивных военных действиях", сообщает РИА Новости.

"Ситуация с безопасностью вокруг Японии и в регионе остается… серьезной. Угрозы, которые стоят перед нами, являются реальными и насущными", - сообщил Хегсет.

Министр войны США также обвинил Китай в "беспрецедентном наращивании военной мощи" и заявил об "агрессивных военных действиях" Пекина, но не привел подробностей своим обвинениями.

Трамп высказался о переизбрании на третий срок

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему не разрешено баллотироваться на третий срок. Такое заявление он сделал в ответ на соответствующий вопрос журналистов по пути в Южную Корею, пишет РИА Новости.

"Основываясь на том, что я читал, мне не разрешено баллотироваться", - сказал американский лидер.

При этом президент США выразил уверенность в том, что уровень его поддержки в США находятся на самом высоком уровне для американских президентов за многие годы.