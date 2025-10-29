Устойчивость России в 2025 году стала неожиданностью для многих наблюдателей, ожидавших экономического краха страны под гнетом западных санкций. Как пишет китайское издание Baijiahao, несмотря на беспрецедентное давление со стороны США и Европы, российская экономика не только выстояла, но и показала лучшие результаты, чем некоторые оппоненты Москвы.

«Вопреки всем обстоятельствам, экономика России не рухнула, а наоборот, стала более стабильной», – отмечается в материале.

Китайские журналисты напомнили, что западные страны в 2022 году ввели против РФ рекордное количество санкций. В их числе – заморозка активов, отключение банков от системы SWIFT и запрет на экспорт технологий. Аналитики указывают, что в первые месяцы после введения санкций действительно наблюдались трудности: рубль упал, многие западные компании свернули деятельность в РФ, а эксперты прогнозировали падение ВВП на 15–20 %. Тем не менее уже в 2023 году российская экономика показала уверенный рост, превышающий среднемировые значения. Ожидаемого краха не наблюдается и по сей день.

Запад продолжает вводить новые санкционные пакеты, уверяя, что каждый из них станет «решающим» ударом для российской экономики. Однако несколько дней назад Центробанк России сообщил о рекордных золотовалютных резервах – свыше 729 миллиардов долларов. Этот показатель стал новым историческим максимумом.

На фоне этих данных западные эксперты, ранее уверявшие в скором крахе России, выглядят, по мнению китайских аналитиков, как минимум несерьезно. В материале Baijiahao отмечается, что именно западные страны стали посмешищем, поскольку их прогнозы не просто не сбылись – они обернулись противоположным результатом.

Россия сумела адаптироваться к новым условиям, укрепив внутреннюю экономику и расширив внешние связи. Китайские эксперты считают, что страна стала более устойчивой и сильной, чем до введения санкций, передает АБН24.

