Будущую санкционную политику Трампа описали

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет дальше ужесточать санкции против России, поскольку это не вписывается в логику его миротворческого курса. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала кандидат экономических наук, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.

© Лента.ру

«На горизонте ближайших месяцев речи о реальном ужесточении санкционного режима со стороны США не идет, но и послаблений ждать не стоит», — заметила она.

По мнению эксперта, президент Трамп сейчас разыгрывает карту миротворца. В то же время США могут действовать точечно, пополняя или сокращая списки санкций за счет компаний, создавая эффект дипломатической гибкости. Однако эти меры не будут означать полного пересмотра санкционной политики, добавила экономист.

Ранее Екатерина Арапова назвала главный риск санкций, введенных Дональдом Трампом против России. По ее словам, это может вынудить российские компании продавать свои активы в европейских странах.