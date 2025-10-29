Назван главный риск антироссийских санкций Трампа

Санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом против российских нефтяных компаний, могут вынудить их продать активы в странах Европы. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала кандидат экономических наук, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.

«Главный риск — принудительные продажи активов в недружественных странах. Из-за ограниченных сроков сделки проходят с убытком», — подчеркнула она.

Вместе с тем санкции не ведут для компаний и экономики России в целом к критичным последствиям. По мнению экономиста, основные трудности будут носить технический и временный характер, а логистические цепочки быстро перестроятся. Кроме того, поддержкой для компаний станут активы в дружественных странах.

