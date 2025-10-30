Лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретились в Корее

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг провели встречу на авиабазе в корейском городе Пусан. Об этом сообщают китайские и американские СМИ.

"У нас будет очень успешная встреча, я в этом не сомневаюсь. Но он очень жесткий переговорщик", - сказал Трамп, пожимая руку Си Цзиньпину. Его слова приводит агентство Reuters. Глава Белого дома добавил, что торговое соглашение, которое должно стать одной из главных тем переговоров двух лидеров, может быть подписано уже в четверг.

Как только Си и Трамп вместе с делегациями сели за стол переговоров, китайский лидер сказал коллеге через переводчика, что между двумя ведущими экономическими державами время от времени возникают трения.

По словам Си Цзиньпина, несколько дней назад участники торговых переговоров от обеих стран достигли "фундаментального консенсуса по решению основных озабоченностей друг друга… Я готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений", - сказал китайский лидер.

Переговоры в Пусане стали первой личной встречей глав двух государств с 2019 года.