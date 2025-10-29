Трамп устроил массовые увольнения после проверки бального зала Белого дома

Президент США Дональд Трамп уволил всех ответственных за проверку плана строительства бального зала и «арки Трампа» в Белом доме. Об этом пишет The Guardian.

Уволены были все шесть членов независимой комиссии по изобразительным искусствам. По данным журналистов, теперь Белый дом «готовится назначить новый список членов комиссии, которые в большей степени соответствуют политике президента Трампа «Америка прежде всего»».

Независимая комиссия рассматривает проекты новых мемориалов и реконструкции правительственных зданий на предмет соответствия принципу сохранения исторического облика города.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Трамп участвует в планировании строительства бального зала в Белом доме.

Работы могут обойтись в $250 млн. Проект критикуют экоактивисты и оппозиционные политики: его называют непрозрачным и считают, что он может навредить историческому наследию, хотя Белый дом не подпадает под действие американского закона о сохранении национального исторического наследия 1966 года.

Сам президент Штатов все обвинения отвергает и называет проект реконструкции здания администрации «музыкой для моих ушей».