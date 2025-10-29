Конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала Владимира Зеленского прислушаться к украинцам, которые поддерживают прекращение конфликта путём переговоров.

Она отметила, что согласно данным американского института общественного мнения Gallup, за переговоры сегодня выступают 69% украинцев, что значительно отличается от результатов 2022 года.

В конгрессе США выступили за диалог с Россией

«Владимир Зеленский, прислушайтесь к своему народу», — написала Луна в соцсети X.

Ранее Зеленский исключил возможность проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным в России или Белоруссии.