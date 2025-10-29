Вэнс заявил о готовности США к «стычкам» Израиля и ХАМАС

США допускают продолжение «стычек» между ЦАХАЛ и ХАМАС. Но, несмотря на это, по-прежнему считают, что договор о прекращении огня в секторе Газа сохранится. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на вице-президента Джей Ди Вэнса.

«Это не означает, что не будет маленьких стычек тут и там <…> я считаю, что мир президента (Трампа. – Прим. ред.) будет сохраняться, несмотря на это», - сказал Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС продолжает действовать. Этим он поделился во время разговора с журналистами на борту своего самолета Air Force One.

Напомним, вечером 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. Это решение было принято после завершения консультаций с военными по вопросам безопасности.

Несколько часов назад сообщалось, что израильская сторона нанесла минимум три авиаудара по центру сектора Газа. Одна из ракет упала рядом с одним из главных зданий больницы Аш-Шифа. Удары также задели район рядом с лагерем беженцев Аль-Шати и к востоку от Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава.