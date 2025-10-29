Трамп дал обещание по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о скором урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление американский лидер сделал на саммите АТЭС в южнокорейском Кенчжу, передает РИА Новости.

Он также отметил, что рассчитывал достичь этого результата быстрее благодаря своим личным отношениям со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Трампа, единственное, что он пока не сделал, касается РФ и Украины. Однако президент США полагает, что «и это будет сделано».

«Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом Путиным — он оказался немного другим. Но, думаю, это все равно будет решено», — заявил Трамп.

Трамп изучает возможность поставки Киеву Tomahawk

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на трехстороннюю встречу с Россией и США, но не на территории РФ или Белоруссии. В октябре Путин и Трамп перевели телефонный разговор, посвященный украинскому урегулированию. Позже стало известно, что президенты планируют провести саммит в Будапеште.