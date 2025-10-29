США начали думать, как еще навредить России, но не санкциями

Соединенные Штаты начали рассматривать новые способы давления на Россию без введения санкций. Соответствующие планы альтернативных мер воздействия на Москву обсуждались в Брюсселе. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«У президента Дональда Трампа все карты на руках. Санкции против российской нефти это лишь одна карта, которую он разыгрывает. Их гораздо больше. С директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом мы обсудили множество других вариантов, которые есть в распоряжении президента, и он будет использовать их по мере необходимости», — процитировал слова Уитакера телеканал Bloomberg.

Reuters: администрация Трампа подготовила новые санкций против России

Уитакер не раскрыл подробности разрабатываемых мер. Однако дал понять, что речь идет о комплексном подходе, выходящем за рамки экономических ограничений.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил очередной пакет санкций против России, выбрав средний вариант воздействия, включающий ограничения в отношении энергетических компаний «Роснефть» и «Лукойл». В Вашингтоне отмечали, что у Белого дома остаются и другие инструменты давления на Москву, не ограничивающиеся исключительно санкциями.