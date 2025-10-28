В США обсудили возможности влияния на Россию

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что провел сегодня, 28 октября, встречу с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Об этом он сообщил телеканалу Bloomberg.

Уитакер сообщил, что с Рэтклиффом возможности влияния на Россию. Он подчеркнул, что у президента США Дональда Трампа сейчас есть все карты на руках.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, включая «Лукойл». Меры распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.