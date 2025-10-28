Часть сотрудников службы безопасности ООН отказались выходить на работу

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что несколько сотрудников службы безопасности в Организации Объединенных Наций не вышли на работу. Об этом сообщает РИА Новости.

© Wikipedia

По словам Дюжаррика, это произошло из-за финансовых трудностей и кадровых проблем. При этом он все равно посоветовал журналистам спросить о причинах прогула у самих сотрудников.

«Ряд сотрудников безопасности не явились на работу, и вам следует спросить у них, какова их мотивация. <...> Я думаю, что конкретные проблемы, и я не буду вдаваться в подробности, связаны с перерывами и другими вопросами. И это понятно: любой сотрудник в любой организации может быть недоволен, если что-то сокращают. Но мы сталкиваемся с беспрецедентными финансовыми трудностями. И, знаете, сокращение времени на перерывы, чтобы избежать увольнений — это необходимая мера», — заявил он.

Отмечается, что в понедельник в ООН был закрыт один из КПП. Причиной назвали «оперативные соображения». На следующий день на входе в штаб-квартиру ООН образовался затор из дипломатов.

Как уточняет РИА Новости, один из опрошенных сотрудников службы безопасности в штаб-квартире ООН заявил, что причиной прогулов может быть «нехватка персонала». Другой собеседник агентства посчитал, что не вышедшим коллегам «не платят сверхурочные».