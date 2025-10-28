Количество погибших в результате перестрелки в Рио-де-Жанейро между полицией и местной бандой увеличилось до 64. Об этом информирует портал G1.

"По меньшей мере 64 человека погибли, среди них четверо полицейских. 81 подозреваемых были задержаны во время большой спецоперации в фавелах северной части Рио-де-Жанейро ", - сообщил портал.

Рио-де-Жанейро превратился в зону боевых действий

Известно, что правоохранительные органы Рио-де-Жанейро осуществляют масштабную операцию против банды "Красная команда". В ней задействовано порядка 2,5 тысячи служителей закона.