Президент Колумбии назвал цель возможного вторжения США в Латинскую Америку

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил США в использовании борьбы с наркотрафиком как предлога для установления контроля над ресурсами и правительствами стран Латинской Америки. Его слова передает РИА Новости.

«Нет никакой необходимости запускать ракеты... Его целью является, скорее, нефть, чем защита североамериканского общества от нелегальных наркотиков», — заявил Петро.

Глава государства, находящийся в Эр-Рияде для участия в глобальном форуме, подверг резкой критике недавние удары США в Карибском море. Он назвал эти действия «абсурдно незаконными» и неэффективными для изъятия кокаина.

Петро также прокомментировал наркотическую ситуацию, отметив, что фентанил представляет большую опасность, чем кокаин. По его словам, США фокусируются на кокаине, поскольку это служит инструментом для контроля над латиноамериканскими правительствами, в то время как фентанил не производится в регионе.

27 октября похожее заявление сделал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. По его мнению, действия США в отношении Венесуэлы представляют собой попытку захвата нефтяных резервов страны под прикрытием борьбы с наркотрафиком.