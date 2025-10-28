Предстоящая зима станет решающей для Украины. Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, передает РИА Новости.

По его словам, 24 октября в рамках «коалиции желающих» обсуждалось, как «мобилизовать все силы, чтобы Украина смогла выстоять эту зиму». Вадефуль отметил, что Германия в этом вопросе несет особую ответственность, поэтому Киев может в любое время рассчитывать на нее.

«Эта зима имеет решающее значение», — сказал он.

В связи с этим Вадефуль подчеркнул, что Украина «должна сохранить свою способность к обороне».

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.