Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал президента США Дональда Трампа «единственной надеждой на мир» на Украине и прямо обвинил европейских лидеров в сознательном саботаже его мирных инициатив.

В интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» он заявил, что ключом к урегулированию является всеобъемлющее соглашение между США и Россией, а политика Евросоюза на этом фоне является «самоубийственной».

«Я считаю, что президент Трамп — единственная надежда на мир», — сказал Сийярто.

По его словам, западноевропейские лидеры несут прямую ответственность за срыв предыдущих попыток достичь мира, так как намеренно подрывали усилия американского президента.

«Если бы европейские лидеры не подрывали его усилия в прошлом, он мог бы уже добиться успеха», — подчеркнул венгерский министр.

Сийярто выразил надежду, что Дональд Трамп «проявит достаточно силы духа, чтобы, несмотря на подрывные усилия европейцев, ему удалось заключить соглашение с русскими». Именно такое всеобъемлющее соглашение между Вашингтоном и Москвой, по мнению главы венгерской дипломатии, является ключевым условием для установления прочного мира в Европе.