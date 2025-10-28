Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что позиция Вашингтона по вопросам международной политики отличается непредсказуемостью после прихода к власти президента США Дональда Трампа. Об этом эона высказалась в интервью британскому журналу The Economist.

Каллас отметила, что США являются крупнейшим союзником Евросоюза. Она подчеркнула, что с представителями Вашингтона работают ежедневно

«Конечно, мы не со всем соглашаемся. Предсказуемости, которая была у нас раньше, теперь нет. К этому нужно привыкнуть», — заявила глава евродипломатии.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Украину не признавать Донбасс за Россией ради урегулирования конфликта. При этом она признала, что невозможность «отбить обратно» территории не предполагает необходимость юридического признания за Россией