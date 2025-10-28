Полиция Рио-де-Жанейро проводит крупную операцию против бразильской банды «Красная команда». О главных событиях к этому моменту читайте в материале «Рамблер».

Банда «Красная команда» считается одной из старейших и наиболее жестоких в Бразилии. Она контролирует ряд районов в Рио-де-Жанейро и занимается наркоторговлей и вымогательством.

Операцию «Сдерживание» против «Красной команды» начали за неделю до климатического саммита, который пройдет в Рио-де-Жанейро. На борьбу с бандой были направлены по меньшей мере 2500 агентов сил безопасности города, целью которых является арест 100 наркоторговцев. Операция ведется в северных районах Рио-де-Жанейро — комплексах Алемао и Пенья.

В ответ на действия полиции наркоторговцы ответили стрельбой, поджогами построенных баррикад и дронами с бомбами. На данный момент известно о, по меньшей мере, 60 погибших, включая двоих полицейских и двоих офицеров элитного подразделения BOPE. Минимум 81 наркоторговец был задержан, изъяты десятки единиц самого разного оружия и девять мотоциклов, на которых они передвигались.

Отмечается, что на время операции были закрыты все учебные заведения и медицинские центры Рио-де-Жанейро. Операция «Сдерживание» является последним этапом инициативы правительства штата по борьбе с распространением наркотиков в городе.