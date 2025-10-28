Спецслужбы США пытались завербовать пилота президента Венесуэлы

Агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы Битнера Вильегаса, чтобы он доставил президента республики Николаса Мадуро до места его последующего ареста американскими силовиками. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, Лопес встретился с Вильегасом в мае 2024 года в аэропорту для VIP-пассажиров в Санто-Доминго. Тогда же американский агент попытался завербовать пилота, предложив ему в обмен на перенаправление рейса Мадуро в место, где его могли бы арестовать власти США, «богатство и любовь миллионов венесуэльцев». Местом возможного ареста президента республики могла стать Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико и база ВМС США в Гуантанамо.

Вильегас на предложение Лопеса не согласился, но обменялся с ним контактами. Агент продолжал попытки завербовать пилота на протяжении 16 месяцев. При этом в июле Лопес ушел на пенсию, но общение с Вильегасом так и не прекратил и в одной из переписок намекнул на возможность получить 50 миллионов долларов, объявленных властями США за помощь в поиске президента Венесуэлы.

«История содержит все элементы шпионского триллера времен холодной войны: роскошные частные самолеты, тайная встреча в ангаре аэропорта, дипломатия с высокими ставками и деликатные попытки добиться расположения ключевого соратника Мадуро», — говорится в тексте.

Отчаявшись добиться расположения пилота, Лопес перешел к угрозам, однако Вильегас заявил, что венесуэльцы своих не предают и заблокировал номер американца.

В AP отметили, что данная операция демонстрирует масштаб и небрежность многолетних усилий США, направленных на свержение Мадуро.