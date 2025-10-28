Сийярто: лидеры ЕС не заинтересованы во встрече Путина и Трампа в Будапеште

Лидеры Евросоюза не заинтересованы в проведении новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".

Он подтвердил, что Венгрия готова принять у себя российско-американский мирный саммит, который будет направлен на прекращение украинского конфликта и послужит укреплению безопасности во всем мире.