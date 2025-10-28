Глава Apple встретился с Дональдом Трампом в Токио

Генеральный директор Apple Тим Кук принял участие в закрытом ужине с президентом США Дональдом Трампом и руководителями ведущих технологических компаний в Токио. Мероприятие прошло в резиденции посла США и было направлено на укрепление инвестиционного сотрудничества между Японией и Соединенными Штатами. Об этом сообщает издание MacRumors.

Встреча состоялась в рамках реализации инвестиционной программы объемом $550 млрд, согласованной сторонами ранее в 2025 году. Министр торговли США Говард Латник озвучил потенциальный объем новых инвестиционных обязательств со стороны Японии, оценив его в $490 млрд.

Среди участников мероприятия были главы Salesforce, Rakuten, SoftBank, Honda, OpenAI, Anduril и Toshiba. Трамп охарактеризовал собравшихся бизнес-лидеров как «выдающихся предпринимателей» и заверил в надежности партнерства с США.

Для Apple японский рынок имеет стратегическое значение — компания закупает здесь ключевые компоненты, включая сенсоры изображения Sony, дисплеи Sharp и аккумуляторы Murata. Несмотря на участие Кука в мероприятии, конкретные инвестиционные инициативы Apple анонсированы не были.