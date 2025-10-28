Конгрессмен: Трамп знает, что ограничения на переизбрание нельзя обойти

Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил, что президент США Дональд Трамп знает об ограничениях на переизбрание, которые нельзя обойти. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о желании Трампа участвовать в выборах 2028 года, Джонсон заявил, что он уже обсуждал с президентом ограничения на переизбрание. По его словам, глава Белого дома знает о запрете на третий срок в конституции США.

«Президент знает об ограничениях, установленных конституцией, и мы с ним это обсуждали. Сколько бы ни сожалели многие американцы, но, по-моему, у нас впереди ещё три выдающихся года, и два года администрации Трампа станут невероятным временем. Возможности изменить конституцию нет», — рассказал он.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы пойти на третий президентский срок.