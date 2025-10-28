СМИ: Трамп подал апелляцию на приговор по делу о выплате порноактрисе

Президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда Манхэттена, признавшего его виновным по делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщает The New York Post.

В обращении юристов Трампа в апелляционный суд штата Нью-Йорк говорится, что «это дело никогда не должно было попасть в суд, не говоря уже о вынесении обвинительного приговора».

В публикации отмечается, что президент США пытается оспорить признание его виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации бухгалтерских документов, связанных с выплатой Дэниэлс в ходе избирательной кампании 2016 года.

Юристы Трампа обвинили прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в использовании запутанной юридической конструкции для преследования политика за несколько месяцев до выборов 2024 года.

В конце мая 2024 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в рамках дела о подлоге финансовых документов. Обвинение утверждало, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы политика на президентских выборах 2016 года предоставил Дэниэлс $130 тыс. якобы за молчание. Женщина утверждала, что она встречалась с Трампом в 2006 году. Политик отрицал заявления бывшей порноактрисы.