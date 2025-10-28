Труп беженца нашли на границе Белоруссии с Латвией

На границе Белоруссии с Латвией было обнаружено тело беженца, сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на госпогранкомитет Белоруссии.

© Московский Комсомолец

Стало известно, что двух иностранцев вблизи латвийской границы обнаружили белорусские пограничники в ночь на 28 октября. Один из обнаруженных беженцев был мертв.

В сообщении уточняется, что беженцы прибыли из Шри-Ланки и являются гражданами этой страны. Один из граждан рассказал, что их избивали латвийские силовики, после чего вывезли к белорусской границе и вытолкнули через калитку для животных в реку.

Один из беженцев погиб еще до прибытия белорусских пограничников, на место вызвана следственно-оперативная группа.