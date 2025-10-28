Зеленский анонсировал экстренное заседание по плану мира

Владимир Зеленский анонсировал экстренную разработку плана по завершению конфликта, основные черты которого советники из Украины и ЕС обсудят уже на этой неделе.

Это заявление прозвучало на фоне создания международной коалиции для спасения украинской энергетики, которая оказалась под ударом в преддверии зимы.

«Я думаю, в ближайшие дни наши советники встретятся. Мы договаривались примерно на пятницу, субботу. Будут обсуждать черты этого плана», — заявил Зеленский во время встречи с главой МИД Нидерландов.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», эта дипломатическая активность разворачивается на фоне тяжелейшей ситуации в энергетическом секторе страны. Зеленский сообщил о формировании специальной коалиции поддержки, в которую уже вошли Норвегия, Нидерланды и Еврокомиссия. По его словам, после многочисленных российских атак Украине срочно необходима помощь с поставками трансформаторов, турбин и, возможно, дополнительного импорта газа.

Ранее украинский лидер отмечал, что план прекращения огня должен быть коротким и без лишних деталей, а на его разработку уйдет от недели до десяти дней. Теперь, столкнувшись с угрозой энергетического коллапса, Киев, похоже, форсирует подготовку своих предложений.