В конгрессе рассказали, что Трамп знает об ограничениях на переизбрание

Президент США Дональд Трамп знает об ограничениях на переизбрание, установленных конституцией страны.

© Газета.Ru

Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон, передает РИА Новости.

«Сколько бы ни сожалели многие американцы, но, по-моему, у нас впереди еще три выдающихся года, и два года администрации Трампа станут невероятным временем. Возможности изменить конституцию нет», — сказал он.

До этого глава Белого дома, комментируя возможность третьего президентского срока, признался, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо. В августе он заявил, что общественность хочет, чтобы он пошел на третий срок.

Некоторые сторонники Трампа выдвигали ему предложение баллотироваться на выборах 2028 года в качестве вице-президента, уточнив, что в президентской гонке от Республиканской партии мог бы участвовать другой политик и в случае победы покинул бы кресло президента, чтобы этот пост занял снова Трамп.