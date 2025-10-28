Премьер Дании не смогла ответить на вопрос о запуске БПЛА

Премьер Дании Метте Фредериксен не смогла ответить на вопрос о том, кто запустил БПЛА рядом с аэропортами страны в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции в Стокгольме Фредериксен задали вопрос о том, откуда и кем были запущены БПЛА. Напомним, что в сентябре несколько аэропортов Дании, включая столичный, приостанавливали работу из-за сообщений о неопознанных беспилотниках. Позже в запуске устройств обвинили российскую сторону, но 25 сентября министр обороны Дании сообщил, что доказательств этого обнаружено не было.

По словам Фредериксен, сделать окончательный вывод в поиске владельцев БПЛА невозможно, потому что «это часть гибридной войны».

«Я думаю, что ошибочно пытаться подвести итог всем различным видам конкретных операций или атак, потому что это часть природы гибридной войны, когда враг не скажет вам, кто он. Поэтому почти невозможно сделать окончательный вывод на бумаге», — рассказала она.

