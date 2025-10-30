Хегсет: США снова уничтожили судно, принадлежащее наркоторговцам

Вооруженные силы США вновь нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, принадлежащему наркоторговцам. Об этом в соцсети X заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

© Газета.Ru

Он отметил, что по указанию президента США Дональда Трампа военные совершили летальный кинетический удар по еще одному судну. Хегсет добавил, что у разведки США была информация о причастности корабля к контрабанде наркотиков, четыре наркотеррориста на его борту были уничтожены.

28 октября глава Пентагона заявил, что армия Соединенных Штатов уничтожила четыре катера, которые якобы занимались перевозкой наркотиков в Тихом океане. 19 октября Трамп объявил об уничтожении "огромной подводной лодки", предположительно, перевозившей наркотики. На тот момент это было шестое судно, атакованное американскими военными за последние пару месяцев.