На Украине заявили об обновлении стратегии внешней политики

МИД Украины объявил о начале процесса обновления стратегии внешнеполитической деятельности страны. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что обновление стратегии обсуждалось на заседании коллегии МИД Украины. В нем приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса президента Андрей Ермак, глава службы внешней разведки Олег Иващенко и профильные комитеты Верховной рады.

«Участники рассмотрели ряд важных задач, касающихся стратегического развития внешнеполитической деятельности государства и усиления возможностей дипломатической службы. Одними из ключевых вопросов повестки дня стали обсуждение критериев формирования партнерских отношений Украины с иностранными государствами и запуск процесса обновления стратегии внешней политики, которая была утверждена в 2021 году», — говорится в тексте.

В МИД отметили, что на заседании была разработана концепция соответствующих изменений, которая предусматривает «сохранение ключевых приоритетов, таких как евроинтеграция, а также предлагает комплексную адаптацию положений стратегии к вызовам военного времени».