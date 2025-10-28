Литва заявила о готовности сбивать метеозонды над своей территорией

Литва готова сбивать появляющиеся над страной метеозонды, которые якобы связаны с контрабандой сигарет. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Baltnews.

По данным агентства, Науседа сказал, что республика «не потерпит» их полетов над территорией страны.

28 октября заместитель начальника службы охраны госграницы при МВД балтийской республики Антанас Монтвидас сообщил, что в Литве в 2025 году обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, якобы используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства. 27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если виноват в инциденте с метеозондами в Литве.