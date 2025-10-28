Трамп неожиданно высказался об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Президент США Дональд Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом. Об этом он заявил во время своего визита в Японию, передает РИА Новости.

Трамп отметил, что отношения Вашингтона и Токио уже долгое время остаются крепкими и близкими.

«Забавно, что с Японией у нес произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить», — добавил американский глава.

По словам Трампа, за время его президентства Соединенные Штаты снова стали страной-производителем и Япония находилась рядом с Вашингтоном на протяжении всего этого пути.

Напомним, что в августе 1945 года США сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк». В результате взрывов погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения.