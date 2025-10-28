Трамп станцевал перед военными, рискующими остаться без зарплаты из-за шатдауна

Президент США Дональд Трамп исполнил свой фирменный танец перед американскими военнослужащими в ходе визита в Японию, кадрами поделился Белый дом на своем YouTube-канале. ~Глава Белого дома станцевал на подиуме под песню YMCA диско-группы Village People на авианосце USS George Washington~ на базе ВМС в Йокосуке. Многие военнослужащие снимали это на видео и подтанцовывали. Примечательно, что Трамп исполнил танец в то время, когда военнослужащие к 15 ноября рискуют остаться без заработной платы из-за шатдауна - остановки работы правительственных учреждений из-за неспособности законодателей согласовать бюджет. Это событие стало четвертым за время президентства Трампа и 22-м в истории страны. На этом фоне "миллиардер-затворник" Тимоти Меллон пожертвовал $130 млн на заработные платы военнослужащим. Однако этой суммы недостаточно - в сентябре Пентагон потратил на зарплаты сотрудникам порядка $9,8 млрд. Тем временем хореографию Трампа сравнили с предвыборными танцами экс-президента России Бориса Ельцина - в социальных сетях уже начали появляться мемы и шутливые отождествления. Бывший российский лидер прославился схожим танцем на рок-концерте на стадионе в Ростове-на-Дону в ходе избирательной кампании 1996 года. В этот момент певец Евгений Осин исполнял свой хит "Ялта". "Мы с Борисом Николаевичем зажгли под веселый рок-н-ролл, и эти кадры сразу же стали крутить все мировые телеканалы", - вспоминал Осин. Этот момент запечатлел фотограф Associated Press Александр Земляниченко. Однако он оставил на снимке только Ельцина и девушек из группы подтанцовки артиста. В 1997-м Земляниченко получил за эту фотографию Пулитцеровскую премию. "Трамп знает, как завести публику" Причины танцев Трампа и Ельцина совершенно разные, поэтому сравнивать их не стоит, считает глава комиссии СФ по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров. "Нет, сравнивать нельзя, потому что наш Борис Николаевич Ельцин иногда такие вещи допускал, когда был в "хорошем настроении". Ну, вы понимаете, что я имею в виду. А так он достаточно был суровый человек. У Трампа же это дело не связано с приемом алкоголя", - поделился он в беседе с "Газетой.Ru". Сенатор обратил внимание, что глава Белого дома знает, как работать с публикой, и поэтому может периодически станцевать под музыку. "Дональд Трамп является очень хорошим актером и знает, как поднять настроение собеседнику, завести публику и играть на камеру", - добавил Джабаров. Фирменный танец Трампа Танец Трампа зародился во время его предвыборной кампании в 2020 году - обычно он включает в себя движения бедрами с одновременными и поочередными взмахами кулаками. Особое внимание СМИ к хореографии политика было приковано в ходе предвыборных митингов в 2024-м. "Неловкие танцевальные движения породили еще более неловкую тенденцию, которой подражают его сторонники и даже профессиональные спортсмены", - заметил телеканал MSNBC News. В частности, танец Трампа исполняли президент Аргентины Хавьер Милей, а также чемпион UFC Джон Джонс, футболист сборной США Кристиан Пулишич, игроки Национальной футбольной лиги За'Дариус Смит, Ник Боса, Брок Бауэрс и Кэлвин Ридли, а также профессиональный гольфист Чарли Халл. "Наступила новая эра MAGA, и трампизм проникает в поп-культуру такими способами, какими он не делал этого в первый раз, когда он был у власти", - писал Axios, комментируя популярность танца Трампа. Один из основателей группы Village People Виктор Уиллис отмечал, что использование Трампом песни YMCA позволило ей подняться на вершину чарта Billboard. Кроме того, это принесло музыкантам прибыль в "несколько миллионов долларов".