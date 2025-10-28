Детей иностранцев, для которых русский язык родной, предложили не тестировать перед школой

Детей иностранцев, для которых русский язык является родным и которые культурно близки к России, включая репатриантов, предложили освободить от сдачи теста на владение русским языком перед приемом в школу. Такой законопроект 28 октября внесли в Госдуму депутаты Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Сергей Обухов.

С 1 апреля 2025 года вступил в силу закон, по которому дети мигрантов в обязательном порядке должны сдать тест на знание русского языка перед поступлением в школу. Такая проверка знаний была введена с целью успешного освоения ими учебной программы на государственном языке РФ.

При этом обязательное тестирование по русскому языку для детей иностранцев и лиц без гражданства, для которых русский язык является единственным родным языком и которые культурно близки с Россией, в том числе репатриантов, авторам законопроекта представляется избыточным. Поэтому они предложили освободить таких детей от сдачи теста. Согласно законопроекту, порядок освобождения от такого тестирования будет определять Минпросвещения.

