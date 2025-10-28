Санду обвинили в нарушении Конституции Молдавии

Депутат парламента Молдавии от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя заявил, что президент страны Майя Санду нарушила Конституцию, выдвигая Александра Мунтяну на пост премьера. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидатура Мунтяну была предложена правящей партией «Действие и солидарность», получившей парламентское большинство по итогам недавних выборов. После консультаций с парламентскими фракциями 24 октября Санду подписала указ о выдвижении Мунтяну кандидатом на пост премьера.

По словам Цырди, Санду совершила «серьезные промахи», граничащие с нарушением уголовного кодекса. Во-первых, она выдвинула кандидатуру Мунтяну до начала заседания парламента. Депутат назвал это грубым нарушением Конституции Молдавии.

«Второй промах: она пошла на консультации с партиями, которые она сама ранее называла «бандитскими» и «прокремлевскими», - заявил Цырдя.

Мунтяну 61 год. Он экономист и бизнесмен, имеющий гражданства Молдавии, Румынии и США. СМИ писали, что в течение 20 лет Мунтяну жил и работал в Киеве.

Кандидат на пост премьера Молдавии 28 октября представил состав и программу нового правительства. После дебатов в парламенте состоится голосование по вотуму доверия новому кабинету министров. Сообщалось, что этот вопрос будет рассмотрен до 1 ноября.