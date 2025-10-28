Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский назвал условие для заключения перемирия

Украина готова к перемирию только по линии фронта. Об этом в очередной раз заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, президент РФ Владимир Путин якобы делает все, чтобы не встречаться с украинским главарем. А договоренности между Москвой и Киевом российскому лидеру и вовсе не нужны.

Читать новость полностью

В Банке России назвали главную угрозу экономике страны

Резкий рост спроса из-за преждевременного снижения ключевой ставки является главной угрозой для российской экономики. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает газета «Известия».

«То, что может навредить экономике больше всего, — это если из-за преждевременного смягчения нашей [денежно-кредитной] политики совокупный спрос рванет вперед снова, до того как производственные возможности успеют его догнать», — сказала она.

Читать новость полностью

Лукашенко выразил готовность извиниться перед Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска извиниться перед Вильнюсом. Об этом белорусский лидер заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает «БелТА».

«Если виноват, надо всегда извиняться. И если мы будем убеждены в том, что мы виноваты (нас пробуют сейчас убедить в этом), мы публично готовы это обсуждать, мы извинимся. Это точно», — заявил Лукашенко.

Читать новость полностью

Стало известно об угрозе затопления тысяч бойцов ВСУ

Около четырех тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся под угрозой затопления из-за ударов по Белгородскому водохранилищу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что вода от водохранилища может дойти до Волчанска Харьковской области, откуда наносились удары по водохранилищу. Там располагаются оборонные линии 57-й и 58-й бригад ВСУ, которые может смыть водой. Удерживать населенный пункт в таких условиях будет невозможно, пишет Mash.

Читать новость полностью

Зеленский назвал главную цель российских войск

Красноармейск (украинское название — Покровск) якобы остается главной целью российских войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Общественное».

«Покровск на сегодня — главная цель россиян», — заявил он.

Читать новость полностью

В России утвердили создание Путинского суда

Верховный суд (ВС) России утвердил создание суда Путинского района Чечни. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект утвержден для направления в Госдуму Пленумом Верховного суда России под председательством Игоря Краснова. В новом районном суде Грозного предлагается ввести пять должностей судей и 16 работников аппаратов суда.

Читать новость полностью

Российский самолет экстренно изменил маршрут

Самолет российской авиакомпании экстренно изменил маршрут из-за кончины пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 23 октября на борту «Уральских авиалиний» во время полета из Калининграда в Екатеринбург. Капитан воздушного судна доложил, что лайнер со 121 пассажиром сядет в аэропорту Победилово города Киров из-за ухудшения самочувствия одного из путешественников. Прибывшие на место посадки медики констатировали, что клиент компании не выжил.

Читать новость полностью

Трамп неожиданно высказался об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Президент США Дональд Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом. Об этом он заявил во время своего визита в Японию, передает РИА Новости.

Трамп отметил, что отношения Вашингтона и Токио уже долгое время остаются крепкими и близкими.

Читать новость полностью

Азия экстренно отменяет заказы на российскую нефть

«Грандиозные» санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом против российской нефти, вызвали замешательство в Азии, сообщает CNN.

Новые ограничения против «Роснефти» и «Лукойла» заставили индийские и китайские компании экстренно отменять заказы на российское сырье. Ежедневно эти две страны импортируют от 3,5 до 4,5 млн баррелей российской нефти, и до 2,6 млн баррелей могут исчезнуть с рынка после 21 ноября — крайнего срока выполнения санкционных требований.

Читать новость полностью

Умерла олимпийская чемпионка Карасева

Победительница Олимпийских игр по спортивной гимнастике 1968 года в составе сборной СССР Ольга Карасева умерла на 77-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

"Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования близким Ольги Карасевой, ее друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил ее талант, силу духа и преданность спорту. Светлая память легендарной спортсменке", - говорится в сообщении.

Читать новость полностью