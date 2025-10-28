Возможная отправка 2 тыс. французских солдат и офицеров на Украину нужна Эмманюэлю Макрону для сохранения поста президента. Такое мнение ТАСС выразила работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters, выпускница "Мастерской новых медиа" Кристель Нэан.

"Это нужно Макрону, поскольку во Франции сложилась крайне тяжелая внутренняя обстановка. Рейтинговые агентства, такие как Fitch и другие, дают негативные оценки. Экономическая ситуация в стране неблагоприятная, политическая - нестабильная. За последние два года сменилось несколько премьер-министров. Многие желают, чтобы Макрон ушел с поста, но он сам этого не хочет. К тому же, вокруг его жены разгорелся крупный скандал. Поэтому я считаю, что все это - лишь отвлекающий маневр: война служит удобной отговоркой, чтобы не обсуждать внутренние проблемы. Именно поэтому она выгодна Макрону", - сказала она.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что по указанию Макрона генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров.

По данным СВР, костяк формирования составят штурмовики французского Иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки, которые уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, а также получают вооружение и военную технику.