Черногория на пороге серьезного конфликта

Черногория оказалась на пороге серьезного межэтнического и социального конфликта. Об этом сообщает «Царьград».

Обстановка накаляется на фоне проблем с неконтролируемой миграцией. Причиной стал недавний инцидент, когда группа мигрантов из Турции избила и нанесла ножевые ранения мужчине, который пытался защитить женщину. Возмущенные жители вышли на улицы Подгорицы — массовое недовольство вылилось в погромы турецких магазинов, кафе и автомобилей по всей столице.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич объявил об отмене безвизового режима с Турцией. Руководство силовых ведомств приняло решение ужесточить меры контроля над иностранцами и условия их пребывания в стране, а также применить серьезные наказания ко всем, кто причастен к преступлению.

Правоохранители уже задержали 45 турецких мигрантов для идентификации и проверки. Кроме того, выяснилось, что среди нападавших был один гражданин Азербайджана.