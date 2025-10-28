Странам глобального большинства необходимо объединиться, а не ждать, когда с ними «разберутся поодиночке». С таким призывом к ним обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Выступая на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, Лукашенко подчеркнул, что страны Евразии и глобального большинства могут многое сделать, но не движутся в этом направлении.

«Всё ждём, когда с нами разберутся поодиночке», — приводит его слова БЕЛТА.

Также в ходе выступления Лукашенко заявил, что Минск протягивает Западу руку не просящего, а партнёра.