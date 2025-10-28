Создание антиукраинского блока: катастрофа для ЕС и позитив для России

Формирование антиукраинского блока внутри Европейского союза может привести к тому, что объединение европейских стран распадется на макрорегионы. Об этом заявил News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

По словам политолога, такой сценарий возможен в случае модернизации Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

«Возможно, со временем и Варшава вступит в альянс, учитывая, что у нее есть определенные сложности во взаимоотношениях с Украиной. Тогда ЕС может сохраниться как структура, но уже децентрализоваться именно в том, что появятся так называемые макрорегионы в составе Евросоюза», — пояснил Перенджиев.

Эксперт обратил внимание на то, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не имеет полной власти в стране, и его идеям евроскептицизма противостоит премьер-министр Дональд Туск. Однако уже сейчас наблюдается «определенный позитив для России».

«Дело в том, что Вышеградская группа действительно будет более консолидированной. Пусть даже не вся, без Польши, но это будет более сплоченная структура по отношению к Евросоюзу в ведении антироссийских санкций. Это скажется и на Украине», — констатировал политолог.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что у Киева, по его мнению, есть «право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы». При этом президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам, что вызвало поддержку в польском обществе.

В свою очередь Венгрия последовательно выступает против принятия Украины в Евросоюз. Премьер-министр страны Виктор Орбан также назвал катастрофической ошибкой нежелание Евросоюза вести прямые переговоры с Россией. Он пояснил, что в свете этого европейское будущее будут решать другие страны.