В мире цифровых технологий иногда случаются курьезы, которые красноречивее любых аналитиков показывают, как работает искусственный интеллект и интернет-фольклор. Один из таких вирусных случаев произошел в начале этой недели и превратил самый популярный поисковик Google в невольного участника политических баталий.

© Московский Комсомолец

Всё началось с того, что в сети и мессенджерах стали массово распространяться скриншоты и сообщения примерно следующего содержания: «Я думал, это шутка. Но вот сам попробовал и убедился: по запросу «жена придурка» Гугл выдает только один вариант!» И это была не какая-то никому неизвестная особа, а, наоборот.

Десятки тысяч пользователей, движимые любопытством, бросились проверять. К их удивлению, поисковая выдача по этому неформальному запросу была не просто релевантной, а буквально единственной. В топе, а зачастую и вовсе в одиночестве, красовалась ссылка на биографию… Елены Зеленской, жены президента Украины Владимира Зеленского.

Визит на сайт налоговой шокировал Брижит Макрон

Как ехидно заметил один из пользователей в соцсетях: «Видимо, бывший шоумен окончательно потерял «любовь» поклонников». При этом, что важно, схожие запросы, вроде «жена наркомана», такого эффекта не вызывали, что делало ситуацию с «придурком» уникальной.

Почему же алгоритмы ведущей поисковой системы мира столь единодушно связали два этих понятия? У специалистов по SEO (поисковой оптимизации) и просто наблюдателей есть несколько предположений, объясненных с легкой долей юмора.

Первое - «сила народного тэггинга». Самая правдоподобная версия — это работа так называемого «коллективного разума» интернета. Если огромное количество людей в соцсетях, комментариях и на форумах начинает в одном контексте упоминать Владимира Зеленского с нелестными эпитетами (вроде «придурок») и тут же упоминать его супругу, нейросети Google начинают улавливать эту устойчивую связь. ИИ, как усердный, но немного лишенный такта человек, просто выдает самый логичный, с его точки зрения, результат.

Нельзя исключать и целенаправленную кампанию по накрутке этого мема. Координированные действия ботов или просто массовых сообществ могли искусственно «обучить» алгоритм этой неочевидной для здравого смысла связи.

Самая маловероятная, но от того не менее популярная в определенных кругах версия — это «рука Кремля» или, наоборот, «провокация киевского режима». Хотя, как шутят скептики, если бы это была действительно чья-то злая воля, результат был бы постабильнее — сейчас он может пропасть так же внезапно, как и появился.

Реакция в сети была мгновенной и полярной. Кто-то видел в этом «потрясающий хит» и «исторический анекдот на полях войны», другие же расценивали происходящее как недоработку Google и призвали компанию «почистить» алгоритмы.

И с этим не поспоришь — случай стал ярким примером того, как современные технологии, призванные структурировать информацию, иногда выдают столь неожиданные и многозначительные результаты.

Этот вирусный феномен — больше чем просто курьез. Это наглядная иллюстрация того, как интернет-мемы и общественный дискурс в реальном времени влияют на, казалось бы, объективные машины. Алгоритм Google, лишенный моральных и этических оценок, просто честно отразил то, что нашептало ему человечество в лице миллионов своих цифровых представителей.

Так что, пока политики спорят на ставках, искусственный интеллект, сам того не ведая, поставил свою собственную, весьма ироничную точку в информационной войне. И напомнил всем, что в цифровую эпоху репутация — это не только то, что о тебе пишут в новостях, но и то, что о тебе «думает» поисковик.