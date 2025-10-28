Международные отношения России сегодня: торговля с Китаем и проекты с Камбоджей

Россия активно развивает торговлю с Китаем и обсуждает реализацию совместных проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства и промышленности с Камбоджей. Как складываются отношения России и с другими странами, в материале «Рамблера».

Высшая точка торговли с Китаем

Торгово-экономические отношения между Россией и Китаем находятся в высшей точке и могут потенциально вырасти до 6 млрд долларов. Об этом заявил ТАСС сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

По его словам, в торгово-экономических отношениях с Китаем «сохраняются значительные резервы для расширения».

«В соответствии с направлением, заданным руководителями наших стран, двухсторонние политические связи находятся на высшем уровне, и развитие торгово-экономических контактов является закономерной тенденцией», - констатировал он.

Совместные проекты России и Камбоджи

Россия выразила заинтересованность в увеличении объемов торговли с Камбоджей и реализации ряда совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Манетом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Нам есть, что вам предложить. Россия готова содействовать в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности Королевства Камбоджа», – отметил он в ходе встречи, которая состоялась на полях 20-го Восточноазиатского саммита в Малайзии.

При этом отдельной темой переговоров стали возможности улучшения транспортных связей между странами, а также развитие новых цепочек поставок.

Минимальный уровень отношений России и США

На этом фоне отношения России и США сейчас находятся на минимальном уровне, констатировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока лишь наметились первые, скажем так, робкие усилия для того, чтобы вывести эти отношения из состояния такого прежнего оцепенения», - пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента России также обратил внимание на то, что процесс восстановления осложняется санкциями, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее США ввели санкций против российских нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». Ограничения стали первым случаем введения американских санкций против России после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

По мнению экспертов, то, что ведущие российские компании были добавлены в SDN-лист, делает возможным применение вторичных санкций против покупателей их нефти. Это может привести к снижению предложения на мировом рынке и, как следствие, к росту цен на нефть.