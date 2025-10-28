В Грузии захотели запретить три прозападные партии

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» планирует запретить оппозиционные проевропейские партии, включая партию бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Помимо партии экс-президента, запрет может коснуться партий «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия — Лело», иск будет подан после утверждения комитетом по процедурным вопросам, а рассмотрение займет девять месяцев.

Как заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, перечисленные партии совместными стремлениями создали коалиционное единство и действуют как единый организм.

Ранее Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему премьеру республики Ираклию Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Утверждается, что экс-премьер занимался легализацией доходов в особо крупном размере.