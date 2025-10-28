Вашингтон получил сигнал: РФ продолжит помогать союзникам

26 октября в Венесуэле приземлился транспортный самолет Ил-76ТД компании «Авиакон Цитотранс», которая с января 2023 года находится под санкциями. Как сообщает «Царьград», полет стал сигналом Вашингтону — Москва не бросит своих союзников в беде.

Кость в горле

Венесуэла — давний раздражитель для США. Появление в Латинской Америке «второй Кубы» не входило в планы Вашингтона. Все началось в 1999 году, когда на должность президента страны вступил подполковник Уго Чавес. В течение года он изменил конституцию страны, дал ей текущее название Боливарианская Республика Венесуэла и объявил себя социалистом и антиимпериалистом. Президентом США в те годы был Джордж Буш-младший и Венесуэле пришлось пережить два кризиса — попытку госпереворота 2002 года и высылку американского посла из страны в 2008 году в знак солидарности с Боливией.

Николас Мадуро, пришедший к власти в 2013 году, продолжил антиколониальный курс своего предшественника. На следующий год президент выдворил из страны трех американских дипломатов, обвинив их в подстрекательстве к насилию.

2019 год ознаменовался для государства политическим кризисом. Тогда кандидат от оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и получил политическую поддержку Запада. Против Мадуро ввели экономические и дипломатические санкции. В мае 2020 года состоялась попытка вторжения венесуэльских диссидентов, которая была пресечена — среди пленных наемников оказались двое граждан США. В конце того же года из страны ушла американская нефтяная компания Halliburton.

В последующие годы стороны предпринимали попытки смягчить двусторонние отношения, но в целом Вашингтон продолжал рассматривать Мадуро как подлежащего к отстранению от власти. Теперь же, в 2025 году, Белый дом стал маскировать эту цель «борьбой с наркоторговлей».

Обвинения ради прикрытия

7 августа генпрокурор США Пэм Бонди заявила об увеличении награды за информацию, которая поможет арестовать Мадуро — с 25 до 50 млн долларов. Президента Венесуэлы в очередной раз обвинили в пособничестве наркокартелям, а госсекретарь Марко Рубио назвал его «страшным диктатором».

21 августа США развернули неподалеку от венесуэльских берегов ударную группировку, а в сентябре стали атаковать малые суда, утверждая, что на них перевозятся наркотики. Погибли уже около 40 человек, имен которых американцы по какой-то причине не называют. В последние дни в Белом доме стали говорить о возможной наземной операции.

Очевидно, что обвинения в наркоторговле — пропагандистская мишура. Распространенные в США наркотики производятся преимущественно в Мексике и Колумбии, а основные потоки наркотрафика проходят через тихоокеанское побережье, а не в Карибском море. Тогда что интересует Вашингтон?

Один из ответов — нефть. Венесуэла обладает самыми большими в мире доказанными запасами нефти — 17,5% от общемировых. Основные поставки идут в Китай, который выступает крупнейшим кредитором Венесуэлы.

Кроме нефти и сотрудничества с Китаем есть Россия, которая является главным поставщиком вооружения и техники для страны. Военно-техническую помощь оказывает и другой заклятый враг США — Иран.

Таким образом, настоящая головная боль США кроется в партнерстве Китая, России и Ирана на венесуэльском направлении. Создание очага напряженности там позволит Белому дому наносить гибридные удары по Москве и Пекину, а также взять под контроль ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Россия не бросает союзников

На этом фоне президент России Владимир Путин 16 октября направил в Федеральное собрание законопроект о стратегическом сотрудничестве и партнерстве с Венесуэлой. 21 и 22 октября Госдума и Совфед оперативно его ратифицировали.

В то же время из России вылетел борт компании Aviacon Zitotrans, который приземлился в Венесуэле в 26 октября. Однако логистика полета с остановками в Армении, Алжире, Марокко, Сенегале и Мавритании не выглядит ординарной — значит, грузоподъемный Ил-76ТД вез важный груз.

Телеканал предполагает, что на борту могли быть различное военное оборудование или гуманитарные грузы стратегического характера. Однако, что бы там ни было, это важное предупреждение — Россия не будет бросать свои союзников. Две страны имеют обширные экономические связи, а такими интересами Москва торговать не должна и не будет.