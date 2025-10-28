Трамп обсуждал с премьером Японии Такаити украинский конфликт
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила о поддержке мирных инициатив США по Украине и Ближнему Востоку. Об этом она сообщила по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Токио.
По ее словам, они с Трампом обсудили украинский конфликт.
Визит Трампа в Японию, первый за время его второго президентского срока, включал аудиенцию у императора Нарухито и переговоры в расширенном составе. Также он посетил американскую авиабазу в Йокосуке.