Израиль обвинил ХАМАС в подлоге при передаче останков заложника

Израильские судмедэксперты установили, что переданный в Газе вечером 27 октября гроб содержал часть останков заложника, тело которого было возвращено почти два года назад. Об этом заявила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

© Хасан Алзаанин/ТАСС

Согласно ее заявлению, в ходе процедуры опознания было установлено, что переданные фрагменты останков принадлежат Омиру Царфати, погибшему во время атаки палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года. Израильские военные вернули его тело на родину в конце ноября 2023 года.

В связи с этим израильская сторона обвинила палестинское движение ХАМАС в несоблюдении договоренностей о передаче тел погибших заложников и режиме прекращения огня в секторе Газа.