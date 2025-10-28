Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, где угодно, кроме России и Белоруссии. Его слова приводит УНИАН.

Так, он уточнил, что готов встретиться и в Венгрии, если мероприятие приблизит мир на Украине.

«Если трехсторонняя встреча и об окончании войны, то мы готовы — все равно где. Почти все равно — не в Российской Федерации, конечно, и точно не в Белоруссии», — сказал Зеленский.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что Владимир Путин и Дональд Трамп быстрее договорятся о личной встрече один на один, чем о тройной с участием украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, Россия и Соединенные Штаты ближе к договоренности, «чем Украина». На Киев оказывается серьезное давление со стороны Европы, отметил депутат. Зеленского очень трудно отделить от его европейских коллег, считает Чепа.

Ранее в Финляндии придумали «трехсторонний подход» склонения России к миру.