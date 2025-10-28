Что происходит в мире сегодня: русские в космосе и страшный ураган

Российские космонавты в очередной раз выйдут в космос, а к Ямайке приближается ужасающий ураган. Что происходит в мире 28 октября — в материале «Рамблера».

Катастрофический ураган

Ураган «Мелисса» дошел до побережья Ямайки. Как сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр США, ураган достиг максимальной, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона и может стать крупнейшим за всю историю наблюдений на Ямайке.

Уже в ближайшую ночь «Мелисса» пересечет восточную часть Кубы, а после пройдет над Багамскими островами, а также островами Теркс и Кайкос.

Российские космонавты в космосе

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий выйдут в космос с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Роскосмос в Telegram-канале.

Как пишет «Интерфакс», космонавты установят импульсный плазменный инжектор на модуле «Наука», заменят кассету в аппаратуре для выращивания полупроводников, а также очистят иллюминатор. Также Рыжиков и Зубрицкий перенесут внешний пульт управления манипулятором ERA.

Венгрия сформирует антиукраинский блок

Венгрия собирается формировать совместный с Чехией и Словакией альянс внутри Европейского союза, чтобы выработать единую позицию, скептически настроенную по отношению к дальнейшей поддержке Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на политического директора венгерского премьер-министра Балажа Орбана.

По его словам, Будапешт хочет согласовать действия перед ключевыми встречами Европейского совета. Орбан выразил уверенность, что это «придет и будет все более и более заметным», а само сотрудничество доказывало эффективность во время миграционного кризиса.

Землетрясение в Турции

В турецком городе Сындыргы произошло землетрясение магнитудой 6.1. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на местные власти, из-за происшествия обрушились три здания и магазин.

Все находившиеся в обрушившихся строениях эвакуированы. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на месте происшествия уже работают специалисты.

Аналог Wikipedia от Маска

Американский предприниматель Илон Маск запустил аналог портала Wikipedia — Grokipedia. Об этом сообщает Business Insider (BI).

На ресурсе уже более 885 тысяч статей. Несмотря на то, что портал только начал работать, некоторые пользователи уже столкнулись с перебоями в работе сайта.