Названы последствия призыва Туска бить по объектам России в ЕС

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Украина может бить по российским объектам на территории Европы, выглядит как легализация диверсий и противоречит основам международного права. Об этом заявил News.ru председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов.

Ранее суд в Польше отказал в экстрадиции в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к взрыву газопровода «Северный поток». После чего премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью газете The Times заявил, что Украина имеет право атаковать объекты России на территории Европы.

По мнению политолога-международника Энеса Караханова, заявление Туска выглядит как «легализация диверсий».

«Варшава фактически дала понять, что готова закрывать глаза на любые действия Киева, даже если они происходят за пределами зоны конфликта и угрожают безопасности всего континента», — пояснил эксперт.

При этом, по его словам, нападение на инфраструктуру другого государства за пределами зоны боевых действий в рамках международного права считается актом терроризма, а Польша своими действиями создает крайне опасный прецедент и «играет с огнем».

«В Совете Безопасности ООН необходимо поднять вопрос о призывах польского руководства к ударам по российским объектам и об оправдании диверсий против инфраструктуры», — считает Караханов.

Эксперт обратил внимание на то, что Польша берет на себя политическую и моральную ответственность за последствия подобных диверсий.